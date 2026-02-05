ryanair annuncia 5 nuove rotte low cost nel 2026

Ryanair apre cinque nuove rotte low cost per il 2026, pronte a partire già dalle prime settimane dell’anno. La compagnia irlandese punta ad ampliare le sue destinazioni, offrendo voli più economici ai viaggiatori italiani e europei.

Ryanair ha annunciato 5 nuove rotte low cost, pienamente operative già dalle prime settimane del nuovo anno. Il piano include anche l’arrivo di tre nuovi aeromobili, uno dedicato alla stagione invernale 2026 e due per l’estate 2026, per un investimento complessivo stimato in 200 milioni di dollari. Quali sono le nuove rotte low cost annunciate da Ryanair. Le nuove rotte riguardano l’aeroporto di Trapani Birgi, in Sicilia, che sarà collegato con Bruxelles Charleroi, Baden Baden, Katowice, Bratislava e Pescara, ampliando il raggio d’azione dello scalo siciliano e rafforzando la presenza della compagnia low in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l'estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa.

Ryanair annuncia il rilancio delle operazioni per l'estate 2026 presso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con l'introduzione di tre nuove rotte e due aeromobili in più.

