Ryan Routh condannato all’ergastolo per tentativo di assassinio su Trump durante partita di golf

Ryan Routh è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di uccidere Donald Trump durante una partita di golf in Florida. L’uomo si era nascosto tra i cespugli del club di West Palm Beach con un fucile pronto a colpire, ma è stato fermato in tempo. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaccende i timori di attacchi contro figure pubbliche.

**Ryan Routh condannato all'ergastolo per aver tentato di sparare a Trump in Florida** Nel cuore del golf club di West Palm Beach, in Florida, un uomo aveva nascosto i suoi passi tra i cespugli, con un fucile semi-automatico pronto a sparare. Era il 2024, quando Donald Trump, ancora candidato alla presidenza, giocava a golf. L'uomo, Ryan Routh, 59 anni, aveva pianificato l'attentato per mesi. Non era soltanto un gesto improvviso, bensì un atto calcolato, un piano che mirava a eliminare l'uomo che era considerato per molti il principale obiettivo della sua vita. Oggi, dopo un processo che ha visto Routh difendersi da solo davanti alla giuria, la sentenza è arrivata: ergastolo.

