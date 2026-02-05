Rutte schiaffi alla UE per svegliarla dai sogni pericolosi di una difesa senza la copertura USA

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si è attirato le critiche di diverse nazioni europee dopo aver definito come un “sogno” l’idea di avere una difesa europea autonoma senza l’appoggio degli Stati Uniti. Rutte ha fatto questa affermazione in un momento di tensione, scatenando reazioni dure e richieste di maggiore chiarezza sui piani di sicurezza comuni. La polemica si accende mentre l’Unione Europea cerca di rafforzare la propria difesa, ma si scontra con le reticenze di alcuni alleati e con la necessità di manten

Fuoco incrociato di commenti negativi contro il segretario generale della NATO Mark Rutte, reo di aver bollato come "sogno" l'aspirazione europea a una difesa autonoma senza la copertura americana. Le frasi di Rutte. Davanti ai parlamentari di Strasburgo Rutte ha scosso le illusioni nelle quali si cullano gli europei: Se qualcuno pensa che l'Europa possa difendersi senza l'aiuto degli USA, può continuare a sognare. Ma non potete. Non possiamo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Il tempismo di tale dichiarazione è piuttosto infelice in quanto arriva in uno dei momenti peggiori delle relazioni transatlantiche, coi membri europei che prevedono la fine della NATO dopo l'approccio di Trump in Groenlandia.

