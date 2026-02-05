Russia’s Dmitriev says progress made on Ukraine peace deal

Kirill Dmitriev, rappresentante di Putin, ha annunciato che le trattative sulla pace in Ucraina stanno facendo passi avanti. Durante un briefing a Mosca, ha detto che ci sono segnali di miglioramento e che si stanno facendo progressi concreti. Nessuna data ufficiale ancora, ma le parti sembrano più vicine a trovare un accordo.

MOSCOW, Feb 5 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin’s envoy, Kirill Dmitriev, said on Thursday that there was progress and a positive movement forward in talks on a Ukraine peace deal. “The warmongers from Europe, from Britain, are constantly trying to interfere with this process, constantly trying to meddle in it. And the more such attempts there are, the more we see that progress is definitely being made.” Dmitriev said. “There is positive movement forward,” he said in comments supplied by his press service. He said active work was underway on restoring relations with the United States, including within the framework of a U. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russia’s Dmitriev says progress made on Ukraine peace deal Approfondimenti su Russia Ukraine Exclusive-Trump says Zelenskiy, not Putin, is holding up a Ukraine peace deal Secondo quanto riportato da Donald Trump, è l’Ucraina, e non la Russia, a ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina. Kremlin says Russia has invited Ukraine’s Zelenskiy to come to Moscow for peace talks Il Kremlin ha confermato di aver nuovamente invitato Zelensky a Moscow per discutere di pace. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Trump Signals Major Progress Toward Ukraine Peace Deal After High-Level Florida Talks Ultime notizie su Russia Ukraine Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 31 gennaio. Dmitriev arrivato a Miami per i colloqui con Usa; Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; La Russia ferma gli attacchi all’energia su Kiev. Putin: Ma solo fino a domenica - Putin: Nel 2026 aumenteremo le esportazioni militari russe; Ucraine, incontri Usa-Russia produttivi: Kiev pronta a colloqui per fermare la guerra. Russia's Dmitriev says progress made on Ukraine peace dealMOSCOW, Feb 5 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin's envoy, Kirill Dmitriev, said on Thursday that there was progress and a positive movement forward in talks on a Ukraine peace deal. The ... msn.com Russia says 'progress' in talks with Ukraine in Abu DhabiRussia has said there had been progress in talks with Ukraine in Abu Dhabi on finding an end to the four-year-war sparked by its full-scale invasion in 2022. rte.ie Non si scioglie il nodo dei colloqui trilaterali USA-Russia-Ucraina dopo il rinvio della riunione di Abu Dhabi, deciso a Miami nell'incontro tra Dmitriev, Witkoff e Kurshner. Zelensky vuole l'incontro con Putin per discutere le questioni territoriali. Non c'è altra possi facebook L’inviato speciale del presidente USA Trump, Witkoff, ha incontrato sabato a Miami l’inviato speciale russo Dmitriev, definendo i colloqui “produttivi e costruttivi” in vista del secondo turno di negoziati Ucraina-Russia previsto ad Abu Dhabi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.