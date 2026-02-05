Russia scade accordo New Start con Stati Uniti dichiara non esser più vincolata da accordi nucleari

La Russia ha annunciato di aver sospeso la partecipazione all’accordo New Start con gli Stati Uniti. Ora le due potenze nucleari più grandi del mondo non hanno più un accordo che limita le loro armi atomiche. La decisione di Mosca arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, che si trovano senza regole condivise sul controllo nucleare.

**Le due più grandi potenze nucleari del mondo, USA e Russia, si ritrovano senza un accordo vincolante per il controllo delle armi nucleari. Oggi, 5 febbraio 2026, il trattato New Start, firmato nel 2010 a Praga tra Washington e Mosca, è ufficialmente scaduto.** La Russia, in una dichiarazione ufficiale del ministero degli Esteri, afferma che non è più vincolata da obblighi o limitazioni derivanti dal trattato, ormai concluso ufficialmente. Secondo Mosca, «non vi è più alcuna simmetria o vincolo obiettivo all’interno del New Start». La decisione della Russia, un tempo considerata una «potenza di controllo» nel contesto dei disarmi nucleari, pone in evidenza un nuovo equilibrio instabile tra le nazioni più influenti del pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

