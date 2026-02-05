Mentre i colloqui di pace ad Abu Dhabi continuano, la Russia ribadisce che il Donbass deve restare sotto controllo russo. Intanto, nuovi raid colpiscono le zone ucraine, e l’attenzione internazionale resta alta. Con il trattato New Start scaduto, l’ONU definisce questa fase come un momento molto delicato per la stabilità globale.

Mentre proseguono i colloqui di pace ad Abu Dhabi, nuovi raid russi colpiscono l’Ucraina. Scaduto il trattato New Start sulle armi atomiche, l’Onu: “Momento grave per la pace internazionale” Secondo giorno di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi tra le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Ieri, al termine del primo incontro, il negoziatore ucraino Rustem Umerov aveva parlato di “lavoro sostanziale e produttivo, incentrato su misure concrete e soluzioni pratiche” in un post pubblicato su X. Questa mattina, però, la Russia è tornata alla carica. Fonti occidentali dell’agenzia russa Tass riferiscono infatti che Mosca non intende arretrare sulle sue posizioni, considerando cruciale includere il riconoscimento internazionale del Donbass come parte della Federazione Russa in un accordo di ampia portata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia, Mosca insiste: ‘Per la pace fondamentale Donbass sia russo’

Approfondimenti su Mosca Donbass

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ukraine Ceasefire

Ultime notizie su Mosca Donbass

Argomenti discussi: New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Kallas: il legame con gli Usa ormai è cambiato, l’Europa rafforzi la difesa; Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; Con il cacciavite fra russi e ucraini. Il negoziato di Abu Dhabi sonda intese parziali (di G. Belardelli).

Negoziati Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, Mosca insiste: Vogliamo il DonbassRussia: Progressi nei negoziati sull'Ucraina nonostante i guerrafondai europei Ci sono passi avanti positivi nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, nonostante i gu ... msn.com

Mosca contro l’UE, richiesta di danni per il congelamento dei beni russiLa Russia avvia un’azione davanti a un Tribunale arbitrale per i danni del congelamento dei beni russi nell’Ue, accusando Bruxelles di violare il Diritto internazionale ... ilmetropolitano.it

I colloqui Ucraina-Usa-Russia riprendono domani. Kiev: "Discussioni produttive". Mosca: "No categorico a contingenti dei Volenterosi". Ue: "La Russia abusa dei negoziati per continuare a uccidere". Xi sente Trump: sosteniamo la pace. Tutti gli aggiornamenti facebook

I colloqui Ucraina-Usa-Russia riprendono domani. Kiev: "Discussioni produttive". Mosca: "No categorico a contingenti dei Volenterosi". Ue: "La Russia abusa dei negoziati per continuare a uccidere". Xi sente Trump: sosteniamo la pace. Gli aggiornamenti x.com