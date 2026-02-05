Volodymyr Zelensky ha risposto con cautela alla domanda sui caduti ucraini. Durante un’intervista su France 2, il presidente ha evitato di fornire cifre precise, limitandosi a dire che il numero è alto e che l’Ucraina sta facendo tutto il possibile per proteggere i suoi cittadini. La discussione sui morti rimane ancora molto delicata, e Zelensky ha preferito non entrare nei dettagli.

Intervistato dal canale televisivo France 2 (il secondo canale della televisione di Stato), Volodymyr Zelensky si è sentito chiedere quanti siano stati finora i caduti ucraini. Il Presidente ha risposto che “sul campo di battaglia dal febbraio 2022 sono stati registrati 55 mila caduti” più, sempre parole sue, “un numero molto vasto di di dispersi”. La giornalista francese non ha obiettato (55 mila caduti sembra onestamente poco, in quattro anni di guerra) né approfondito (è ricorrente l’accusa al governo ucraino di nascondere le perdite dietro la dizione “disperso”), come peraltro sempre succede con Zelensky e, più in generale con la narrazione ucraina, sempre e comunque sposata dai media occidentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia e Ucraina, i numeri a caso sui caduti

Approfondimenti su Russia Ucraina

L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata quasi quattro anni fa, continua a essere oggetto di interpretazioni divergenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Russia Advances in Ukraine — Why Many Residents Refuse to Evacuate

Ultime notizie su Russia Ucraina

Argomenti discussi: La misura della ferocia nella guerra tra Russia e Ucraina - Pierre Haski; Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Dall'inizio della guerra in Ucraina la Russia ha perso 1,2 milioni di uomini; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti.

Guerra Ucraina, Mosca: «Progressi nei negoziati di pace nonostante i guerrafondai europei. Sul tavolo i territori». Il Donbass resta centraleLa Russia considera il riconoscimento del Donbass parte di un trattato piu ampio tra tutti i Paesi. Lo ha riferito alla TASS una fonte occidentale ad Abu Dhabi. «Per la parte russa, questo aspetto del ... leggo.it

Concluso il trilaterale Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. Zelensky: 'Non è stato semplice'Ci sono passi avanti positivi nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli: lo ha detto ... ansa.it

Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) facebook

accordo raggiunto tra #Russia, #Ucraina e #Usa per lo scambio di 314 prigionieri di guerra. Ad Abu Dhabi i negoziati procedono in modo produttivo dice #Witkoff e continueranno nelle prossime settimane. #Europa,che non partecipa, prenda nota x.com