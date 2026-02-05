Russia | disarmo nucleare Mosca minaccia di rompere accordi con Washington

Mosca ha annunciato che non rispetterà più gli accordi sul disarmo nucleare con gli Stati Uniti. A pochi giorni dalla scadenza del trattato New Start, il governo russo ha fatto sapere di non essere più vincolato da quei patti. La decisione arriva come una minaccia diretta a Washington, che ora teme un possibile aumento delle tensioni tra i due paesi.

**Disarmo nucleare, Mosca avverte: “Non siamo più vincolati agli Usa”** A pochi giorni di distanza dallo scadere del trattato New Start, la Russia si è rivolta a Washington con un messaggio netto: non è più vincolata dagli accordi con i paesi occidentali. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Mosca e il mondo occidentale, in cui la diplomazia nucleare sembra ormai in crisi. Il trattato, che era entrato in vigore nel 2011, era stato l’unico accordo internazionale rimasto in piedi tra Russia e Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda. Con la sua caduta, Mosca ha annunciato che si prepara a una nuova fase del disarmo nucleare, in cui l’obiettivo è l’indipendenza dalla cooperazione con Washington. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Russia e Stati Uniti hanno deciso di avviare nuove trattative sul disarmo nucleare.

Mosca ha riaffermato la volontà di riprendere il negoziato con Washington, mentre avverte l’Unione Europea sui rischi di escalation, dichiarando che i peacekeeper potrebbero diventare obiettivi legittimi.

