Le guardie mediche tornano sotto i riflettori. Ruggeri del M5S chiede più chiarezza sui problemi della sanità, in particolare sugli organici. La questione è di nuovo al centro del dibattito, mentre le difficoltà nel settore restano evidenti.

I problemi della sanità, In primsi degli organici, Ce ne siamo occupati in diverse occasioni su queste pagine. Anche negli ultimi giorni. Martedì un focus lo abbiamo dedicato alle guardie mediche. E sul tema è intervenuta in Consiglio Regionale Marta Ruggeri (foto) capogruppo del Movimento 5 Stelle, prendendo come spunto anche i nostri erticoli. "Il servizio di continuità assistenziale nelle Marche è al collasso, ma la risposta non può essere il taglio indiscriminato delle postazioni. Dalle notizie emerse a mezzo stampa, si starebbe valutando una forte riduzione delle sedi del servizio di continuità assistenziale, ex Guardia Medica: un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per la sanità delle aree interne e montane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri (M5S): "Guardie mediche, serve chiarezza"

Approfondimenti su Ruggeri M5S

Nuove soluzioni per la salute dei più piccoli: arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ruggeri M5S

Argomenti discussi: Ruggeri (M5S): Guardie mediche, serve chiarezza; Ruggeri (M5s), 'la giunta faccia chiarezza sui tagli alle guardie mediche'; Ancona – Ruggeri (M5S): Sui tagli alle guardie mediche si faccia chiarezza; Sicurezza sul lavoro, nelle Marche oltre 16mila denunce e 31 morti (+40%).

Ruggeri (M5S): Guardie mediche, serve chiarezzaI problemi della sanità, In primsi degli organici, Ce ne siamo occupati in diverse occasioni su queste pagine. Anche ... ilrestodelcarlino.it

Ruggeri (M5S), 'la giunta faccia chiarezza sui tagli alle guardie mediche'(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Il servizio di continuità assistenziale nelle Marche è al collasso, ma la risposta non può essere il taglio indiscriminato delle postazioni. Lo afferma Marta Ruggeri, capog ... msn.com