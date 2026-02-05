Ruba una bici nella parrocchia di Garbatella | condannato esemplare a 4 anni di carcere

5 feb 2026

Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di carcere per aver rubato una bicicletta nella parrocchia di Garbatella, a Roma. Il fatto si è verificato nel 2022 e ora la sentenza è definitiva.

Nel 2022 rubò una bicicletta nella parrocchia del quartiere Garbatella A Roma. Un 53enne è stato condannato a 4 anni di reclusione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

