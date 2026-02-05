Rrahmani torna titolare | rientro decisivo contro il Genoa

Rrahmani torna in campo dall’inizio contro il Genoa. La sua presenza in difesa può fare la differenza per il Napoli, che cerca punti importanti in vista della trasferta di sabato. Conte conta su di lui per rinforzare la squadra e affrontare al meglio la sfida.

Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte in vista della delicata trasferta di sabato. Il Napoli potrà infatti contare nuovamente su Amir Rrahmani, pronto a rientrare dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare gli ultimi impegni tra campionato ed Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore ha preso parte all’allenamento congiunto disputato ieri a Castel Volturno contro il Giugliano, segnando di fatto il suo ritorno in gruppo. Un passaggio fondamentale in vista della sfida di Marassi contro il Genoa, in programma alle 18, che apre una fase decisiva della stagione tra corsa Champions, lotta salvezza e vertice della classifica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

