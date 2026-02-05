Rrahmani è pronto per Genova può giocare dal primo minuto
Rrahmani è in campo e pronto a scendere in campo contro la Sampdoria. Dopo aver recuperato dall’infortunio, il difensore kosovaro ha superato gli ultimi dubbi e può partire dall’inizio, con la maglia del Napoli. Toccherà a Conte decidere se posizionarlo al centro della difesa a tre o sulla destra. È il primo rientro importante per il reparto difensivo azzurro.
È il primo rientro quello del difensore kosovaro che si sistemerà nella difesa a tre del Napoli, deciderà ovviamente Conte se al centro o a destra. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani. Un assaggio (importante) in vista del piatto forte in programma sabato a Marassi contro il Genoa, alle 18. Rrahmani, insomma, si avvia a riprendere il posto da titolare abbandonato giocoforza nella parte finale della partita contro il Sassuolo: un risentimento al gluteo destro che gli ha impedito di giocare contro Juventus e Fiorentina in campionato, Copenaghen e Chelsea in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Rrahmani Genova
Napoli, Conte pronto a lanciare Olivera dal primo minuto
Napoli si prepara a una partita decisiva contro il Chelsea.
Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto
L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto.
Ultime notizie su Rrahmani Genova
Rrahmani è pronto per Genova, può giocare dal primo minutoSuperato il risentimento al gluteo destro. Ieri è andato bene il test col Giugliano. Da stabilire dove Rrahmani giocherà nella difesa a tre ... ilnapolista.it
Napoli, buone notizie: Rrahmani al rientro, Alisson subito in golSegnali positivi sono arrivati anche dai nuovi acquisti. Doppietta di Alisson Santos e gol di Giovane nel 3-1 che il Napoli ha rifilato nell'allenamento congiungo al Giugliano. Squilli che intrigano ... fantacalcio.it
Tra gli infortunati, #Rrahmani è il più pronto e può tornare già col #Genoa. Insomma, indicazioni positive a metà di una settimana lunga come non capitava ormai da più di un mese. @SkySport x.com
#Anguissa ha un problema molto delicato alla schiena, va valutato. #DeBruyne pronto tra fine febbraio e inizio marzo. Sky Sport con Ugolini fa la tabella dei rientri: “Per sabato sicuri #Rrahmani e #Milinkovic. Forse #Politano e #Mazzocchi, sennò per il Como i facebook
