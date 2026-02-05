Rrahmani è in campo e pronto a scendere in campo contro la Sampdoria. Dopo aver recuperato dall’infortunio, il difensore kosovaro ha superato gli ultimi dubbi e può partire dall’inizio, con la maglia del Napoli. Toccherà a Conte decidere se posizionarlo al centro della difesa a tre o sulla destra. È il primo rientro importante per il reparto difensivo azzurro.

È il primo rientro quello del difensore kosovaro che si sistemerà nella difesa a tre del Napoli, deciderà ovviamente Conte se al centro o a destra. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La vera noti­zia dell’alle­na­mento con­giunto che ieri il Napoli ha svolto al cen­tro spor­tivo di Castel Vol­turno con il Giu­gliano è il ritorno in campo di Rrah­mani. Un assag­gio (impor­tante) in vista del piatto forte in pro­gramma sabato a Marassi con­tro il Genoa, alle 18. Rrah­mani, insomma, si avvia a ripren­dere il posto da tito­lare abban­do­nato gio­co­forza nella parte finale della par­tita con­tro il Sas­suolo: un risen­ti­mento al glu­teo destro che gli ha impe­dito di gio­care con­tro Juven­tus e Fio­ren­tina in cam­pio­nato, Cope­na­ghen e Chel­sea in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani è pronto per Genova, può giocare dal primo minuto

Napoli si prepara a una partita decisiva contro il Chelsea.

L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto.

