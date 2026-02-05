Rossetto deve risarcire per versamenti mancati all’acquisto di un appartamento

A Reggio Emilia, un tribunale ha stabilito che Rossetto Trade deve risarcire i dipendenti per i versamenti mancati al Fondo Est. La società non ha versato le quote di retribuzione dal marzo 2011 al dicembre 2017, e ora dovrà coprire le somme non pagate ai lavoratori. La decisione arriva dopo un procedimento iniziato dai dipendenti che chiedevano il risarcimento per i contributi non versati.

**Rossetto Trade deve risarcire i lavoratori per i versamenti mancati al Fondo Est** *Un tribunale di Reggio Emilia ha condannato la società a pagare le quote di retribuzione mancanti dal marzo 2011 al dicembre 2017* A **Casalgrande**, nel cuore della provincia di Reggio Emilia, una decisione del tribunale del lavoro ha portato alla condanna della società Rossetto Trade a risarcire una serie di lavoratori per la **mancata iscrizione al Fondo Est**, un fondo sanitario previsto per i dipendenti del settore commerciale. Le **differenze retributive** si sono accumulate nel tempo, con **una penale di 16 euro mensili** per ogni lavoratore, per un periodo di **14 mesi**, a partire dal marzo 2011 fino al dicembre 2017. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Versamenti mancati, Rossetto deve risarcire"

Il tribunale di Casalgrande ha condannato il supermercato Super Rossetto a risarcire alcuni dipendenti.

