Rossetto deve risarcire per versamenti mancati all’acquisto di un appartamento

A Reggio Emilia, un tribunale ha stabilito che Rossetto Trade deve risarcire i dipendenti per i versamenti mancati al Fondo Est. La società non ha versato le quote di retribuzione dal marzo 2011 al dicembre 2017, e ora dovrà coprire le somme non pagate ai lavoratori. La decisione arriva dopo un procedimento iniziato dai dipendenti che chiedevano il risarcimento per i contributi non versati.

**Rossetto Trade deve risarcire i lavoratori per i versamenti mancati al Fondo Est** *Un tribunale di Reggio Emilia ha condannato la società a pagare le quote di retribuzione mancanti dal marzo 2011 al dicembre 2017* A **Casalgrande**, nel cuore della provincia di Reggio Emilia, una decisione del tribunale del lavoro ha portato alla condanna della società Rossetto Trade a risarcire una serie di lavoratori per la **mancata iscrizione al Fondo Est**, un fondo sanitario previsto per i dipendenti del settore commerciale. Le **differenze retributive** si sono accumulate nel tempo, con **una penale di 16 euro mensili** per ogni lavoratore, per un periodo di **14 mesi**, a partire dal marzo 2011 fino al dicembre 2017. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossetto deve risarcire per versamenti mancati all’acquisto di un appartamento Approfondimenti su Rossetto Trade "Versamenti mancati, Rossetto deve risarcire" Il tribunale di Casalgrande ha condannato il supermercato Super Rossetto a risarcire alcuni dipendenti. Libretto di famiglia: versamenti entro il 18 dicembre, per evitare ritardi. Chi deve farlo e istruzioni Il libretto di famiglia è uno strumento utilizzato per pagare lavori occasionali come baby-sitting, assistenza agli anziani o piccoli lavori domestici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rossetto Trade Argomenti discussi: Versamenti mancati, Rossetto deve risarcire; Telegrafista della Finanza morto a causa dell'amianto, la sentenza del Tar: risarcimento di 120mila euro agli eredi; Versamenti mancati Rossetto deve risarcire. Versamenti mancati, Rossetto deve risarcireFondo sanitario, la decisione del tribunale in seguito all’azione di alcuni lavoratori ... msn.com Troppo intense Le amerai follemente: ma ricorda che scarica il 50 %. L'unico problema è per chi cerca un sostituto marcato come il rossetto: il trucco permanente definisce, ma non guarisce (e non deve guarire) marcato e finto. consulenza: +39 3406 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.