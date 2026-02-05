Rome CocktailBar & Restaurant Week

È arrivata a Roma la prima edizione della Rome CocktailBar & Restaurant Week. L’evento porta in città tanti bartender e chef, pronti a far scoprire nuove ricette e gusti ai clienti. Durante la settimana, i locali partecipanti propongono menu speciali e cocktail creativi, attirando appassionati e curiosi da tutta la capitale. È un’occasione per conoscere meglio la scena della ristorazione e della mixology romana.

Arriva a Roma la prima edizione della Rome CocktailBar & Restaurant Week (RCRW), evento dedicato al mondo della ristorazione e della mixology.L'appuntamento è in programma dal 16 febbraio al 2 marzo e dal 16 al 30 marzo 2026. Dai cocktail riconosciuti a livello internazionale ai ristoranti.

