Romano supera gli avversari nel Challenger di Cesenatico | passa ai quarti di finale

Filippo Romano ha conquistato un’altra vittoria al Challenger di Cesenatico. Ha battuto i suoi avversari e si è qualificato per i quarti di finale. Ora punta a proseguire il cammino nel torneo, che si sta rivelando molto competitivo.

Filippo Romano è riuscito a superare i suoi avversari nel Challenger di Cesenatico, passando ai quarti di finale di questo torneo di entry category. Era previsto il torneo di tipo Challenger 50, ideale per far crescere i giocatori che si trovano nella fascia delle 200 posizioni in classifica, e per dare un'opportunità ai tennisti italiani di avanzare verso livelli superiori. Il torneo, disputato presso il Circolo Tennis Godio a Cesenatico, è stato organizzato con cura da Paolo Caponigri, con un impegno particolare per far sì che i partecipanti possano ottenere vantaggi economici e sportivi, e per favorire il passaggio da ITF a Challenger.

