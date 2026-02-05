Alessio Romagnoli si sente tradito dalla Lazio. Il difensore non ha ancora trasferito in Qatar come previsto, e il suo malcontento nasce da molto tempo. La rottura con il presidente Lotito si fa più chiara: le ragioni sono più profonde di un semplice trasferimento mancato. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Il suo trasferimento in Qatar non si è consumato: ma il malcontento del difensore nasce da lontano. Ecco da dove nasce la rottura con il presidente della Lazio Il presente e il futuro di Alessio Romagnoli sono ancora tutti da scrivere. Il difensore biancoceleste, che fino alle ultime ore di mercato era sul punto di lasciare la capitale per trasferirsi all’Al Sadd, concluderà la stagione con la maglia della Lazio. Ma il suo destino sembra essere segnato. Così come ha confermato il manager Raiola, in estate la trattativa con il club guidato da Roberto Mancini potrebbe riaccendersi e ripartire dallo stop improvviso che ha caratterizzato le ultime ore del mercato invernale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Romagnoli-Lazio, la verità: ecco perchè il difensore si sente tradito da Lotito

La tensione sale nella Lazio di Lotito.

La trattativa tra Romagnoli e la Lazio non si ferma.

