Roma Zaragoza può subito debuttare | Gasperini vuole più dribbling e imprevedibilità

Gasperini pensa già alla formazione per la partita contro il Cagliari e valuta di far partire subito Zaragoza dal primo minuto. L’attaccante arriva con l’obiettivo di portare più dribbling e imprevedibilità in attacco. La Roma punta a conquistare i tre punti e tenere vive le speranze di qualificarsi in Champions.

La speranza è quella che possa avere lo stesso impatto che ha avuto Donyell Malen. Con una differenza, però: che l’olandese la prima in giallorosso l’ha vissuta in trasferta, a Torino, mentre per Bryan Zaragoza l’esordio ci sarà lunedì sera in casa, all’Olimpico, contro il Cagliari. E sarà in quella circostanza che cercherà di presentarsi subito al meglio ai suoi nuovi tifosi, come del resto ha già anticipato nella sue prime parole da giocatore della Roma. "Non vedo l’ora di fare il mio debutto e di vedere l’Olimpico pieno di tifosi della Roma - ha detto in questi giorni il folletto spagnolo -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

