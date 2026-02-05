Roma | segue una donna dentro una farmacia seminando panico arrestato 37enne
Una donna ha iniziato a urlare e a seminare panico dentro una farmacia di viale Somalia, nel quartiere Trieste. La scena si è fatta subito confusa e alcuni clienti sono corsi fuori, impauriti. La polizia è arrivata in pochi minuti e ha arrestato un uomo di 37 anni, che aveva provocato il caos. La donna è stata ascoltata dai sanitari, mentre l’uomo è stato portato in commissariato. La situazione si è calmata in fretta, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.
Un episodio di violenza si è verificato all’interno di una farmacia situata in viale Somalia, nel quartiere Trieste di Roma. Una donna, in cerca di rifugio, è stata seguita da un uomo che, in stato di alterazione, ha dato sfogo a comportamenti aggressivi. Alla vista dei carabinieri, l’individuo ha danneggiato parte della merce sugli scaffali della farmacia, creando panico tra i presenti. Comportamenti violenti e tentativo di aggressione. In un crescendo di aggressività, l’uomo ha tentato di impossessarsi di un paio di forbici presenti sul bancone e ha anche cercato di sottrarre l’arma d’ordinanza a uno dei carabinieri intervenuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
