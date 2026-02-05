Roma | segue una donna dentro una farmacia seminando panico arrestato 37enne

Una donna ha iniziato a urlare e a seminare panico dentro una farmacia di viale Somalia, nel quartiere Trieste. La scena si è fatta subito confusa e alcuni clienti sono corsi fuori, impauriti. La polizia è arrivata in pochi minuti e ha arrestato un uomo di 37 anni, che aveva provocato il caos. La donna è stata ascoltata dai sanitari, mentre l’uomo è stato portato in commissariato. La situazione si è calmata in fretta, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.

Un episodio di violenza si è verificato all’interno di una farmacia situata in viale Somalia, nel quartiere Trieste di Roma. Una donna, in cerca di rifugio, è stata seguita da un uomo che, in stato di alterazione, ha dato sfogo a comportamenti aggressivi. Alla vista dei carabinieri, l’individuo ha danneggiato parte della merce sugli scaffali della farmacia, creando panico tra i presenti. Comportamenti violenti e tentativo di aggressione. In un crescendo di aggressività, l’uomo ha tentato di impossessarsi di un paio di forbici presenti sul bancone e ha anche cercato di sottrarre l’arma d’ordinanza a uno dei carabinieri intervenuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: segue una donna dentro una farmacia seminando panico, arrestato 37enne Approfondimenti su Roma Farmacia Brandiscono una pistola giocattolo in auto tra le vie di Palermo seminando il panico, due ragazzi nei guai Minacce e percosse, una donna e i due figli vivono nel terrore: arrestato 37enne Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Farmacia Argomenti discussi: Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno; Carta della Mobilità delle Donne: tutti i dati del position paper. Il 35% degli spostamenti legato a gestione famigliare - FIAB; Roma prime residenziale: il mercato del lusso consolida la crescita; Brava Innovation Hub 2026: 40.000 euro e accelerazione per startup donne. Roma: donna scomparsa ad Anguillara, marito in caserma dopo ritrovamento di un corpoClaudio Agostino Carlomagno, coniuge di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, è stato condotto presso la caserma dei carabinieri ... romadailynews.it West Nile, primo contagio a Roma: è una donna dell'Infernetto. Oggi due morti nel Lazio e uno in CalabriaDue nuovi decessi di pazienti positivi al virus West Nile nel Lazio e il primo contagiato a Roma, una donna risultata positiva al virus, primo caso registrato nella Capitale. In mattinata la Regione ... roma.corriere.it Sta circolando da ieri questo messaggio a firma del CONAPO Roma Per chi ci segue e ci conosce sa che si tratta di una , tra l'altro anche mal architettata, generata con l'Intelligenza Artificiale. I truffaldini che l'hanno fatta si sono dimenticati di facebook Roma, in attacco si segue ancora #MathysTel: ipotesi prestito. Ma il #Tottenham frena #ASRoma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.