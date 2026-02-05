Roma quanto è sicura? Addio all' angelo con il volto di Giorgia Meloni ASCOLTA il podcast di oggi 5 febbraio

Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, è polemica A Roma, un'installazione ha fatto discutere. Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, il dipinto sarà modificato A Roma, un angelo restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina sembra avere il volto di Giorgia Meloni. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Albero caduto: chiusa Via dei Fori Imperiali per verifiche in sicurezza; L'incontro sulla sicurezza nei locali aperti al pubblico e nelle scuole; Roma città dei grandi eventi, Onorato: Grandi eventi e strategia scientifica così il turismo diventa motore di sviluppo; Sicurezza, Cgil Roma e Lazio: nella regione +7,5% infortuni nel 2025. Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli: "Il 90% della base leghista sta comunque con Salvini, senza il generale Fratelli d'Italia potrebbe recuperare consensi moderati. Ma Giorgia Meloni dovrà conservare la narrazione di una destra di governo" Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina

