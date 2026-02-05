Roma murales contro l' Ice sulla sede del Coni

La street artista Laika ha dipinto un murales sulla sede del Coni di Viale Tiziano. La firma si vede sulla facciata degli uffici, dove ha scelto di lasciare un messaggio visivo contro l'Ice. Due anni fa, aveva già realizzato un murales dedicato a Paola Egonu. Laik a ha di nuovo attirato l’attenzione con questa opera, che spacca l’opinione pubblica tra chi la definisce un atto di protesta e chi la considera un gesto di arte urbana.

Laika colpisce ancora. La street artist romana che si è imposta all'attenzione negli ultimi con le sue opere realizzati sui muri romani, spesso irriverenti e legate a temi di attualità controversi, ha lasciato la sua firma anche sul muro della sede del Coni a viale Tiziano. L'opera rappresenta uno sciatore con la scritta "out" sulla pettorina impegnato nel salto dal trampolino e davanti a lui un agente dell'Ice con la pistola puntata. Sopra una bandiera olimpica stracciata con un anello sostituito da un mirino di precisione insanguinato. Un messaggio abbastanza chiaro contro la presenza del famigerato corpo federale Usa all'Olimpiade.

