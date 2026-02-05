Roma l’ora di Zaragoza | Gasperini punta sullo spagnolo per abbattere il muro del Cagliari

Questa sera, all’Olimpico, si gioca il primo match di Gasperini sulla panchina della Roma. L’allenatore punta molto su Bryan Zaragoza, che farà il suo esordio con la maglia giallorossa. La squadra vuole rompere il muro del Cagliari e partire con il piede giusto. La partita è attesa con curiosità dai tifosi, che sperano di vedere subito i cambiamenti in campo.

L’attesa per il nuovo corso tecnico della Roma sta per terminare: lunedì sera, nel posticipo dell’Olimpico contro il Cagliari, Bryan Zaragoza farà ufficialmente il suo esordio con la maglia giallorossa. Il talento spagnolo, arrivato per scardinare le difese avversarie e offrire nuove soluzioni tattiche a Gian Piero Gasperini, è pronto a prendersi una maglia da titolare in un match cruciale per la rincorsa Champions del club capitolino. La freccia spagnola per il modulo di Gasperini. Non è solo una questione di entusiasmo, ma di necessità tattica. Dopo il successo di Udine, Gian Piero Gasperini è stato chiaro nel tracciare il solco tecnico dei prossimi mesi: «Lui e Malen ci daranno una mano», ha sentenziato l’allenatore, sottolineando come l’innesto dell’ex Bayern Monaco non sia un semplice riempitivo, ma una risorsa centrale per cambiare marcia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta a Udine.

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Zaragoza, il nuovo acquisto per l'attacco di Gasperini.

