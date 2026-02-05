La situazione di José Angelino alla Roma resta complicata. L’esterno spagnolo, che non gioca da settimane, non rientra nei piani tecnici di Gasperini, anche se è stato convocato più di quaranta giorni fa. Nei corridoi del club si parla di un mistero sui suoi 10 chili persi e delle sue reali condizioni fisiche. Per ora, Angelino rimane ai margini, in attesa di una svolta che potrebbe arrivare solo con qualche modifica nel suo ruolo o nel suo percorso di recupero.

L’esterno spagnolo José Angelino resta ancora ai margini del progetto tecnico della Roma di Gian Piero Gasperini, nonostante il rientro formale nei convocati avvenuto ormai da oltre quaranta giorni. Il calciatore, fermo ai box dalla fine di settembre a causa di una grave forma di bronchite asmatica, non è riuscito a ritrovare la continuità agonistica, collezionando appena sei minuti di gioco nella trasferta di Europa League contro il Celtic lo scorso 11 dicembre. Da quel momento, il laterale ex Lipsia ha inanellato cinque esclusioni consecutive, l’ultima nel match contro il Lecce, sollevando interrogativi sulla reale tenuta fisica e sul percorso di recupero necessario per tornare ai livelli della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il mistero Angelino: il retroscena sui 10 chili persi e le parole di Gasperini

Approfondimenti su Roma Gasperini

Orsi commenta il momento positivo della Roma, sottolineando l'importanza del +4 sulla Juventus e evidenziando il ruolo di Gasperini.

Gasperini ha annunciato i convocati per la sfida tra Celtic e Roma, segnando il ritorno di Angelino tra i disponibili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Gasperini

Argomenti discussi: Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col Celtic.

Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col CelticL'esterno spagnolo si è lasciato alle spalle la bronchite asmatica che lo ha costretto a un lungo stop. Ma il rientro in campo non è ancora avvenuto con costanza. msn.com

Angelino si allena in gruppo e punta il ritorno in campo. Il calvario sta per finireSettanta giorni di assenza, poi il rientro e subito dopo un altro stop, avvolto ... msn.com

Il mistero del volto della Meloni nella chiesa a Roma facebook