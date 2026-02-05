Roma | il 15 febbraio al Bioparco giornata dedicata a Darwin e promozione Carnevale

Domenica 15 febbraio il Bioparco di Roma ospita una giornata dedicata a Charles Darwin. L’evento si svolge pochi giorni dopo il Darwin Day, che si celebra l’12 febbraio. Durante l’evento, visitatori di tutte le età potranno scoprire di più sulle teorie e le scoperte del naturalista inglese, in un’occasione che unisce educazione e divertimento in vista del Carnevale.

In occasione del Darwin Day, che si celebra annualmente il 12 febbraio, il Bioparco di Roma ha organizzato per domenica 15 febbraio una giornata interamente dedicata al naturalista inglese Charles Darwin e alle sue fondamentali scoperte, che hanno profondamente influenzato il pensiero scientifico contemporaneo. Le attività proposte al pubblico includeranno visite guidate, percorsi educativi e laboratori, tutti incentrati sul tema dell’evoluzione. Inoltre, in concomitanza con il Carnevale, è prevista una promozione speciale: i bambini fino a dieci anni che si presenteranno mascherati potranno entrare al costo di 10 Euro anziché 14. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

