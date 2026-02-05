Roma i bravi ragazzi dei collettivi al liceo Visconti impediscono il volantinaggio di Lega Giovani Solito copione video

Durante un’azione di volantinaggio di Lega Giovani, alcuni studenti dei collettivi hanno impedito il passaggio, insultando e lanciando carte in faccia a chi non condivideva le loro idee. La scena si è ripetuta, come spesso succede in questa scuola, lasciando ancora una volta le immagini di tensione tra studenti.

Ancora violenza al liceo Visconti da parte dei bravi ragazzi dei collettivi studenteschi. Questo volta insulti e carte in faccia chi non la pensa come i compagni solidali con Askatasuna. Ancora una volta il liceo è stato teatro di scontri al grido di caccia al fascista. Questa volta hanno aggredito i ragazzi della Lega Giovani impegnati in un pacifico volantinaggio. All'esterno dell'istituto gli esponenti della Lega giovani di Roma sono stati fermati e insultati da parte del "Collettivo Visconti". Uno stanco rituale che si ripete quando organizzazioni di destra, Azione studentesca è tra le vittime privilegiati, si azzarda ad esprime le proprie idee.

