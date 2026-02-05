Roma | controlli antidroga nei quartieri arrestate 15 persone

Questa mattina i carabinieri di Roma hanno effettuato controlli antidroga in diversi quartieri della città. Durante le operazioni, hanno arrestato 15 persone sorprese a spacciare o in possesso di sostanze illegali. Le forze dell’ordine hanno lavorato sotto la supervisione della Procura, che ha coordinato le operazioni contro la criminalità diffusa.

Quindici persone sono state arrestate nel corso di controlli antidroga condotti dai carabinieri del comando provinciale di Roma, sotto la direzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento "Criminalità diffusa e grave". L'attività investigativa ha avuto luogo in diversi quartieri della Capitale, portando al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti tra cui cocaina, hashish, crack, marijuana ed eroina, tutte pronte per essere immesse nel mercato illecito. Inoltre, è stato rinvenuto un ammontare di denaro contante pari a quasi 7.000 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

