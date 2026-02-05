Nei funerali, le agenzie si occupano di più che di portare via la salma. Ora aiutano anche le famiglie a vivere il lutto con meno stress, cercando di rendere il momento meno pesante possibile.

**Le agenzie funebri non solo accompagnano il commiato, ma aiutano a vivere il lutto con meno stress.** Nel momento del decesso, la famiglia è spesso travolta da un caos di incombenze pratiche. Dalle procedure burocratiche alla scelta del luogo per il commiato, ogni decisione richiede tempo, energia e concentrazione. È in questo momento critico che l’agente funebre interviene: non soltanto per assolvere a compiti tecnici, bensì per dare spazio alle emozioni, fornendo un supporto organizzativo e psicologico al tempo stesso. Il rito funebre, infatti, non è soltanto un atto religioso o civile, è anche una pratica di aiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rituali di dolore: come i funerali si organizzano per aiutare i vivi

