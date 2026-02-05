Ritorno al Mattarellum soglia al 4% raddoppio delle firme | tutte le trappole anti-Vannacci

Il centrodestra si divide di nuovo sulla riforma elettorale. Dopo la proposta del ritorno al Mattarellum, le tensioni aumentano e mettono in discussione l’accordo già raggiunto. La soglia di sbarramento al 4% e il raddoppio delle firme per le liste rischiano di complicare ancora di più la situazione. La scissione del generale Vannacci alimenta le polemiche e fa traballare le intese tra i partiti.

«Ora si dovrebbe aprire una riflessione sulla legge elettorale. Siamo sicuri che un sistema a base proporzionale sia il più adatto ad evitare la frammentazione? Io credo che la soluzione sia proprio nei collegi uninominali che si pensa di cancellare.». È il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, mentre in Senato vanno in onda le comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino, a mettere a verbale una preoccupazione che attraversa tutto il centrodestra: non è che alla fine la riforma elettorale di cui si sta discutendo - niente più collegi uninominali, base proporzionale con premio del 55% per chi supera il 40 o 42% dei voti e soglia di sbarramento al 3% - finirà per favorire lo scissionista Roberto Vannacci? Con i sondaggi che già stimano la nuova formazione di estrema destra “Futuro nazionale” tra il 3 e il 4%, il margine di vantaggio che ha ora il centrodestra nei sondaggi si azzererebbe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

È stata completata la rete regionale di supporto alle persone con dipendenze in Sicilia, con l’attivazione di nove centri ad “alta soglia” distribuiti in tutte le province.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, incontro storico: Mattarella riceve Carlo Conti e i Big al Quirinale.

Al via votazioni Camera su riforma, no a ritorno al MattarellumRoma, 7 giu. (askanews) - Sono iniziate in aula alla Camera le votazioni sugli emendamenti alla riforma della legge elettorale. E' stato respinto l'emendamento Mdp che puntava a ritornare al ... notizie.tiscali.it

Sicurezza dopo i fatti di Torino, il ritorno di #Telefisco, Milano che accoglie Mattarella per la settimana olimpica e le ultime novità sul caso Epstein da New York. Stasera a #EffettoNotte l'analisi completa dei fatti del giorno. Ascolta qui: tinyurl.com/59puh x.com

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 Giro di vite contro i #violenti | #Sicurezza 2 #Niscemi, ritorno a scuola 3 "Rientrate nella vita piena" | #Mattarella #CransMontana 4 #Draghi, #Europa a rischio 5 #Doping azzurro a #Cortina In diretta facebook