Ritornano i Mercoledì | talk! viaggio nell' arte della retorica ai nostri giorni

Torna il ciclo di incontri “Mercoledì: talk!” con il primo appuntamento dedicato all’arte della retorica oggi. Maddalena Santeroni, presidente dell’associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia, ha ideato quattro serate per esplorare come si comunica e si persuade nel mondo contemporaneo. La prima serata ha attirato un pubblico interessato a capire le tecniche e i rischi della retorica moderna, in un viaggio tra parole, coraggio e argomentazioni.

"Retorica e coraggio" è il primo dei viaggi affrontati nel corso dei quattro nuovi mercoledì: talk! Ideati da Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell'Arte Moderna a Valle Giulia. A fare da guida nel viaggio tra gli oratori audaci del presente e del recente passato che hanno parlato pubblicamente con coraggio, è stata Flavia Trupia, docente ed esperta di Retorica, che ha inaugurato il nuovo percorso con una riflessione sull'uso della parola come strumento di cambiamento. Da Alcide De Gasperi alla Conferenza di Pace di Parigi, passando per il memorabile discorso di Rosaria Costa al funerale del marito Vito Schifani, agente della scorta di Giovanni Falcone, fino all'intervento di Meryl Streep alle Nazioni Unite, in cui denunciò la condizione delle donne afghane sotto il regime talebano: esempi diversi ma accomunati dal coraggio di prendere la parola in pubblico per incidere sulla realtà. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ritornano i Mercoledì: talk!, viaggio nell'arte della retorica ai nostri giorni Approfondimenti su Mercoledì talk InSound Luxury Band emoziona il pubblico del CAM con un viaggio nell’arte e nell’amore Il concerto degli InSound Luxury Band al CAM – Casoria Contemporary Art Museum ha offerto un’esperienza unica, combinando musica, arte e emozioni. Raccontarci migliori della Svizzera: la tragedia di Crans Montana e i fiumi di retorica patriottica nei talk show in Tv La tragedia di Crans Montana ha attirato l’attenzione dei media italiani, diventando al centro di numerosi talk show e programmi televisivi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Food Network Italia. . Giusina e Antonino ritornano su #FoodNetwork alla scoperta delle iconiche sagre del nostro paese. In questa puntata conosceremo i tradizionali tozzetti alle nocciole! #SagreDItalia ogni mercoledì alle 21:30 su #FoodNetwork #Canale33 facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.