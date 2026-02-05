La seconda discesa libera maschile a Bormio si è conclusa con alcuni risultati sorprendenti. I tempi sono stati più veloci rispetto alla prima prova, ma ci sono stati anche atleti squalificati. La gara ha messo in luce chi ha saputo sfruttare al meglio le condizioni della pista, mentre altri hanno commesso errori. La classifica si sta già delineando, e gli appassionati aspettano con ansia la prossima manche per vedere chi salirà sul podio.

La seconda sessione di prove cronometrate della discesa libera maschile dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ha offerto un'anticipazione delle potenziali protagoniste della gara, evidenziando le performances di piloti internazionali e nazionali. La giornata ha visto alcune conferme e altre sorprese, con un forte accumulo di atleti pronti a contendersi le medaglie attese sul tracciato Stelvio di Bormio. Al vertice della classifica si posizione **Mattia Casse**, che ferma il cronometro su **1:52.85**, raggiungendo il miglior tempo sebbene abbia commesso un errore saltando una porta subito dopo la Carcentina, l’unica in questa sessione a essere saltata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Risultati e classifica della seconda discesa libera a Bormio: tempi e squalifiche

Oggi a Bormio si sono svolti i test ufficiali di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina a Bormio si svolge la seconda discesa libera maschile di sci alpino.

