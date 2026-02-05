Ristorazione alla Asl i sindacati incontrano l' azienda | Evitare ricadute occupazionali

Questa mattina i rappresentanti dei sindacati hanno incontrato la direzione della Asl di Latina per discutere dell’appalto della ristorazione. I sindacalisti hanno chiesto di evitare tagli o ricadute sui posti di lavoro, ma l’azienda ha confermato che il servizio andrà avanti senza usare gli spazi attuali. La questione resta aperta e preoccupante per i lavoratori coinvolti.

Dopo l'allarme lanciato dai sindacati sull'appalto Innova che si occupa della ristorazione per la Asl di Latina, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno svolto questa mattina l'incontro con la Asl la quale ha confermato che il servizio dovrà essere programmato senza l'utilizzo degli spazi.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

