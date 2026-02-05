Ristorante di Putignano chiude i weekend | È tempo di prendere tempo per se stessi

Stefano D’Onghia, il proprietario del ristorante di Putignano, ha deciso di chiudere i weekend. Da domenica 16 febbraio, il locale non aprirà più in quei giorni. La scelta sorprende molti, ma lui spiega che vuole dedicare più tempo a se stesso e alla famiglia. La decisione sta facendo parlare in paese, tra chi capisce e chi si mostra più scettico.

**Putignano, 5 febbraio 2026 –** A Putignano, nel cuore della provincia di Bari, il ristoratore Stefano D’Onghia ha annunciato una decisione che sta facendo discutere il paese: **chiuderà il suo ristorante nei weekend**, a partire dal **16 febbraio**. Non è un’offerta di prodotto o un cambio di menu, bensì una scelta profonda, un’attuazione di una nuova filosofia. **“Chiudo nei weekend, bisogna prendere tempo per se stessi”**, ha dichiarato, con tono deciso, il titolare della **Botteghe Antiche**, un locale aperto ormai da 18 anni. La scelta riguarda **sabato e domenica**, con un’apertura esclusiva nel fine settimana per il pranzo, **solo sabato**, in un’area limitata di 150 metri quadrati, dove il titolare, **conoscendo i suoi clienti**, cerca di offrire **tempo, serenità, un tocco di umanità**. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ristorante di Putignano chiude i weekend: “È tempo di prendere tempo per se stessi Approfondimenti su Putignano ristorante La rivoluzione di Stefano D'Onghia, ristoratore di Putignano: "Chiudo nei weekend, bisogna prendere tempo per se stessi" #Stefano-D'Onghia || Stefano D'Onghia, ristoratore di Putignano, decide di chiudere il suo locale nei fine settimana. Kiev, parola d’ordine: prendere tempo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Putignano ristorante Argomenti discussi: Dopo aver abbandonato il fine dining ora anche D’Onghia chiude il weekend; La rivoluzione di Stefano, ristoratore di Putignano: Chiudo nei week-end, bisogna prendere tempo per se stessi; Carnevale di Putignano: successo per la prima delle quattro sfilate; Botteghe Antiche di Putignano rallenta i ritmi: chiude sabato sera e domenica per valorizzare il tempo della convivialità. È il lato più raffinato del nostro All You Can Eat: quello che non urla, ma resta in mente. Da Mode ogni piatto ha il suo momento. Link in bio Via Conversano 3, Putignano . . . #sushi #allyoucaneat #sushiallyoucaneat #ristorantegiapponese #sushilovers # facebook

