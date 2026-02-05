Risplende la palestra violata | È la comunita che reagisce

Ieri mattina, la palestra comunale di via Longarone è stata riaperta dopo essere stata vandalizzata. La struttura era stata danneggiata pesantemente e rimasta chiusa per settimane. Ora, con le riparazioni completate, i cittadini tornano a frequentare gli spazi sportivi, determinati a riprendersi quello che era stato distrutto. La comunità si è subito mobilitata e ha reagito con forza, dimostrando di voler continuare a vivere la propria palestra.

Ieri mattina è stata riaperta la palestra comunale di via Longarone, resa inutilizzabile dopo gravi atti vandalici. Un risultato raggiunto in tempi record grazie a un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento diretto del Comune e in particolare delle società sportive che operano all'interno della struttura. Il Comune di Scandiano è intervenuto attivando un'impresa di pulizie per le operazioni più urgenti, ma un contributo determinante è arrivato dalle società sportive che si sono messe a disposizione per una prima quantificazione dei danni e per il ripristino materiale degli spazi. Polisportiva Scandianese, Volley Scandiano, Pallacanestro Scandiano e il Comune hanno lavorato fianco a fianco fino a tarda sera per garantire la riapertura della palestra già dal mattino successivo.

