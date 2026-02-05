Ripartire base | la lezione di Banchi

Durante un incontro organizzato dal Pistoia Basket, si è parlato di come il gioco stia cambiando e di cosa serve per vincere in futuro. I rappresentanti del club hanno spiegato che, per arrivare lontano, bisogna puntare sulla solidità e sulla crescita dei giovani. È stato un confronto diretto, senza troppi giri di parole, per capire quali sono le basi da cui ripartire.

Nel corso di un confronto promosso dal Pistoia Basket, si delinea una lettura chiara dell'evoluzione del gioco: il successo futuro passa dalla solidità della base e dall'efficacia delle iniziative formative. Si privilegia l'allargamento della base dei praticanti e un rilancio delle scuole come motori principali della crescita, prima di inseguire mode o dibattiti di carattere prettamente teorico. La prima priorità riguarda la necessità di allargare la base dei praticanti, perché i dati indicano una flessione costante sia nel settore maschile sia in quello femminile. Si sottolinea che le scuole rappresentano il bacino principale di reclutamento e vanno potenziate come sistema integrato per l'avvio al gioco, la formazione tecnica e la creazione di percorsi accessibili a tutte le età.

