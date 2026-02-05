Rinviata la gara di hockey donne Finlandia-Canada per il norovirus | ecco quando si giocherà

A poche ore dall’inizio dei giochi olimpici, gli organizzatori hanno annunciato il rinvio della partita di hockey su ghiaccio femminile tra Finlandia e Canada. La gara, prevista per oggi, si giocherà invece il 12 febbraio. La decisione è stata presa a causa di un caso di norovirus tra le giocatrici.

A poche ore dall'inizio dei giochi olimpici sono già arrivate notizie di rinvio; la partita di hockey su ghiaccio femminile tra Finlandia e Canada si terrà infatti il prossimo 12 febbraio, quando invece avrebbe dovuto essere disputata oggi. Alcune atlete della Nazionale finlandese hanno presentato i tipici sintomi del norovirus e non sono in grado di giocare. Non nelle condizioni in cui si trovano. "Tutti i locali della squadra nel Villaggio Olimpico e alla pista di pattinaggio vengono disinfettati per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, si sta cercando di evitare qualsiasi contatto per il momento", ha dichiarato il medico che segue la Nazionale scandinava, Maarit Valtonen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La partita di hockey tra Finlandia e Canada, prevista come apertura del torneo femminile, è stata rinviata all’ultimo minuto.

