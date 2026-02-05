Rinnovo Yildiz c’è la data per la firma | la Juventus non vuole andare oltre quella partita! La rivelazione

La Juventus ha deciso di accelerare sul rinnovo di Yildiz. La società ha fissato la data per firmare il prolungamento fino al 2030, con un adeguamento salariale da 6 milioni di euro. La volontà è di chiudere tutto entro 12 giorni, prima che inizi la fase decisiva della Champions League. La dirigenza vuole blindare il giocatore e non vuole lasciare spazio a sorprese.

Rinnovo Yildiz, svelato il piano: prolungamento al 2030 e adeguamento da 6 milioni entro 12 giorni per blindarlo prima della Champions. Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dai piedi e dalla fantasia del suo numero 10, e la società ha deciso di accelerare le operazioni per mettere nero su bianco il prolungamento del matrimonio. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, che ha fornito aggiornamenti preziosi sulla trattativa, la questione del rinnovo di Yildiz è entrata nella sua fase esecutiva. Sebbene non sia ancora stata fissata la data precisa per l'annuncio ufficiale, le indicazioni che filtrano dalla Continassa delineano una deadline molto precisa e strategica per la chiusura dell'affare.

La Juve si prepara a ufficializzare il rinnovo di Yildiz entro questa settimana.

