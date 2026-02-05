Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo finito il restauro del portale monumentale
Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo, dopo i lavori di restauro del portale monumentale sono stati completati. Ora si lavora all’interno per sistemare le aree interne. La riapertura si avvicina e i visitatori aspettano di poter tornare a passeggiare tra le bellezze del parco.
Completato il restauro del portale monumentale del Parco Virgiliano di Posillipo. Proseguono i lavori all'interno.🔗 Leggi su Fanpage.it
