Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo finito il restauro del portale monumentale

Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo, dopo i lavori di restauro del portale monumentale sono stati completati. Ora si lavora all’interno per sistemare le aree interne. La riapertura si avvicina e i visitatori aspettano di poter tornare a passeggiare tra le bellezze del parco.

Completato il restauro del portale monumentale del Parco Virgiliano di Posillipo. Proseguono i lavori all'interno.

