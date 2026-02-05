Riforma Lotto e SuperEnalotto Associazioni Familiari della Campania e FINETICA | Lo Stato non può costruire il proprio bilancio sulla fragilità delle famiglie

Da pochi giorni, la nuova riforma di Lotto, Superenalotto e 10eLotto è entrata in vigore, portando con sé regole più stringenti su puntate, limiti e controlli. Le associazioni familiari della Campania e FINETICA criticano lo Stato, affermando che non può usare la fragilità delle famiglie come base per il proprio bilancio. La polemica è aperta e le proteste si fanno sentire.

Da pochi giorni è entrata in vigore la riforma dei giochi numerici (Lotto, Superenalotto, 10eLotto) che introduce nuove regole per puntate, limiti e controlli. Come FORUM delle Associazioni Familiari della Campania, insieme a FINETICA Ets Antiracket e Antiusura, riconosciamo lo sforzo di regolamentazione e di contrasto all'illegalità, ma non possiamo tacere su una questione di fondo che attraversa ormai più legislature e più governi: è etico che lo Stato italiano fondi parte del proprio bilancio sulle speranze dei più fragili?I numeri parlano chiaro. Il gioco d'azzardo legale rappresenta oggi la terza fonte di gettito fiscale per lo Stato italiano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

