Ricucire le ferite con la bellezza
In Valle dei Templi a Savona, un gruppo di artisti e volontari ha iniziato a riqualificare un’area abbandonata. Si tratta di un ex complesso militare degli anni ’60, che ora sta tornando a vivere grazie a un progetto di recupero e arte. La zona, che un tempo ospitava il personale della difesa, sta cambiando volto con interventi concreti e passione.
**** A **Savona**, in provincia di Imperia, nella **Valle dei Templi**, un gruppo di artisti, insegnanti, volontari e ricercatori ha cominciato a lavorare insieme per dare nuova vita a un’area abbandonata, una zona dove, negli anni ‘60, era stata costruita una struttura militare destinata a ospitare il personale del nucleo operativo della difesa nazionale. Con il tempo, però, il luogo è stato lasciato cadere in disuso, fino a che, nel 2022, una collaborazione tra istituzioni locali, associazioni culturali e centri artistici è nata da un’idea semplice: far tornare la bellezza in uno spazio che aveva perso il suo senso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
