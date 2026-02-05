In Valle dei Templi a Savona, un gruppo di artisti e volontari ha iniziato a riqualificare un’area abbandonata. Si tratta di un ex complesso militare degli anni ’60, che ora sta tornando a vivere grazie a un progetto di recupero e arte. La zona, che un tempo ospitava il personale della difesa, sta cambiando volto con interventi concreti e passione.

**** A **Savona**, in provincia di Imperia, nella **Valle dei Templi**, un gruppo di artisti, insegnanti, volontari e ricercatori ha cominciato a lavorare insieme per dare nuova vita a un’area abbandonata, una zona dove, negli anni ‘60, era stata costruita una struttura militare destinata a ospitare il personale del nucleo operativo della difesa nazionale. Con il tempo, però, il luogo è stato lasciato cadere in disuso, fino a che, nel 2022, una collaborazione tra istituzioni locali, associazioni culturali e centri artistici è nata da un’idea semplice: far tornare la bellezza in uno spazio che aveva perso il suo senso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricucire le ferite (con la bellezza)

Approfondimenti su Savona Valle dei Templi

Re Carlo ha confidato a Kate Middleton il desiderio di ristabilire un dialogo più sereno con il principe Harry e Meghan Markle.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Kintsugi Riparare le ferite con l’oro della saggezza

Ultime notizie su Savona Valle dei Templi

Argomenti discussi: Ricucire le ferite (con la bellezza); Costa Ionica, c’è vita dopo Harry nel Catanzarese e nella Locride. La ricostruzione è gi&; Amnistia per i prigionieri politici e chiusura della prigione simbolo, svolta in Venezuela; San Benedetto, Paolo Perazzoli: Il candidato sindaco? Andrebbe bene pure un esterno.

Ricucire le ferite (con la bellezza)La franco-iraniana Chalisée Naamani sostiene il suo popolo in lotta con i suoi abiti-immagine. E di come l’arte possa mescolarsi a una realtà dolorosa ... corriere.it

La Stampa. . La guerriglia come ferita da ricucire. «Torino non è una città violenta, è una grande capitale della carità e della solidarietà sociale». Perciò «non può accettare di essere sfigurata in questa sua identità, di essere così manipolata dai cultori della vio facebook