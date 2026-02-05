Riccione Paese come Malaga | distesa di vele agrumi e nuovi arredi Ecco come diventerà il salotto

Riccione si trasforma in un vero e proprio salotto all’aperto. La città si prepara a cambiare volto con vele colorate, agrumi e nuovi arredi, puntando a creare un’area più accogliente per residenti e turisti. L’idea deriva da un esempio spagnolo, la rigenerazione di calle Larios a Malaga, e in città si lavora già per rendere più vivace e invitante il centro.

Da semplice viale a salotto urbano: così il Comune immagina il nuovo volto di Riccione Paese, tra ombreggiature, verde e richiami alla storia del borgo Una distesa di vele, con un'iniziativa che sembra ispirarsi alla rigenerazione urbana di calle Larios, la via principale dello shopping di Malaga, in Spagna. L'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Angelini ha svelato come intende riqualificare Riccione Paese partendo da corso Fratelli Cervi, destinato a diventare un nuovo salotto urbano. Al Tavolo del Paese, convocato in municipio dalla prima cittadina, sono stati illustrati i dettagli del concept architettonico che punta a liberare gli spazi, migliorare la fruibilità e creare zone d'ombra diffuse. Ecco come cambierà Riccione Paese: tra verde, ombra e murales. Ma incognita velocità autoA questo rinnovato comfort ambientale, la sindaca Angelini ha proposto di aggiungere un forte richiamo all'identità locale attraverso la realizzazione di murales che ritraggano i personaggi che hanno ... Riccione Paese cambia volto: tra il fresco delle ombreggiature e il fascino della storiaIl percorso di riqualificazione di Riccione Paese entra in una fase sempre più concreta. Dopo il primo appuntamento del 20 gennaio, la sindaca Daniela

