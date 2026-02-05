Riapre al traffico il ponte di San Martino Secchia

I lavori di ristrutturazione del ponte di San Martino Secchia sono terminati. Ieri mattina il ponte è stato riaperto al traffico, dopo mesi di lavori finanziati con fondi ministeriali e risorse comunali. L’intervento è costato quasi due milioni di euro e ora il ponte riprende a essere attraversato da auto e pedoni.

È stato inaugurato ieri mattina il ponte di San Martino Secchia dopo i lavori di ristrutturazione che sono stati finanziati con fondi ministeriali e da risorse proprie del Comune di Carpi, per un totale di 1 milione 980mila euro. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Riccardo Righi per l'Amministrazione di Carpi e del primo cittadino Sauro Borghi per il comune di San Prospero. I lavori, che erano iniziati alla fine di marzo 2025, sono consistiti in particolare nella demolizione completa degli attuali impalcati (le strutture a sostegno del piano stradale, mentre rimangono i piloni) che sono stati sostituiti da una nuova costruzione mista in acciaio e calcestruzzo composta da tre travi in acciaio e da una soprastante soletta collaborante in cemento armato.

