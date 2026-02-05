La UGL Salute annuncia che il san Giacomo riapre i servizi essenziali. La notizia circola dopo anni di battaglie e proteste da parte del sindacato. La struttura sanitaria torna a offrire cure fondamentali, portando sollievo a tanti cittadini che attendevano questa riapertura da tempo.

«La futura riapertura del San Giacomo non è solo una buona notizia: è il risultato di una battaglia che la UGL Salute porta avanti da anni». Così dichiarano Fabrizio Fabbri, segretario regionale, e Valerio Franceschini, segretario provinciale di Roma, commentando l'avvio della gara per la nuova vita dello storico presidio della Capitale. Il sindacato ricorda come la chiusura del San Giacomo, avvenuta nel 2008 per assurde logiche di taglio alla sanità, sia stata una scelta profondamente dannosa che ha privato il centro storico di Roma di una struttura pubblica fondamentale. Una decisione che nel corso degli anni ha aggravato le liste d'attesa e costretto migliaia di cittadini a rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Restituiti servizi essenziali". Ugl Salute sulla riapertura del San Giacomo

Il nuovo ospedale San Giacomo è al centro di un importante intervento di riqualificazione.

