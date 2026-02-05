Respiri movimenti lenti visualizzazione di situazioni positive | come funziona il Self-Havening la tecnica psicosensoriale per eliminare la tensione con un tocco delicato

Una nuova tecnica psicosensoriale sta conquistando chi cerca sollievo dalla tensione. Si chiama Self-Havening e si basa su semplici movimenti e visualizzazioni positive. La psicologa e neuroscienziata Kate Truitt ha creato questa auto-cura che, in pochi minuti, può calmare il sistema nervoso e ridurre lo stress. Basta un tocco delicato e un respiro profondo per sentirsi più tranquilli e rilassati.

Come funziona La pratica di Self-Havening serve a mettere il cervello in pausa, creare un senso di sicurezza, rafforzare la resilienza e tradurre i ricordi dolorosi in sensazioni positive. Tutto questo si ottiene attraverso gesti leggeri come carezze, su determinate zone del corpo, respiri profondi e lenti, visualizzazione di un luogo sicuro o felice, per distogliere l'attenzione da pensieri negativi. A volte si può canticchiare una melodia semplice e familiare per rinforzare il senso di sicurezza. Come si pratica il Self-Havening Ci sono tre movimenti di base. Per il Self-Cuddling incrociare le braccia sul petto e appoggiare i polpastrelli sulle spalle, poi muovere le mani lentamente verso il basso fino ai gomiti, come un abbraccio in movimento.

