Repubblica | Napoli dalla Champions alla settimana libera | Conte riparte dal lavoro e dai nuovi

Dopo aver vissuto la notte della Champions League, il Napoli torna alla normalità. La squadra si allena già in vista delle prossime partite, concentrata e senza perdere tempo. Intanto, il tecnico Conte riparte dal lavoro e dai giovani, puntando su un nuovo inizio. La città segue con attenzione i cambiamenti e le scelte del tecnico.

Dalle emozioni extra large della Champions League alla routine della settimana libera. Il Napoli ha vissuto un mercoledì di basso profilo al centro sportivo di Castel Volturno, affrontando sotto la pioggia il Giugliano in un allenamento congiunto che segna simbolicamente l'inizio di una nuova fase della stagione. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, l'addio all'Europa ha restituito agli azzurri i "vantaggi" del lavoro settimanale, già decisivi nella cavalcata scudetto dello scorso anno, ma al prezzo di un bagno di umiltà tutt'altro che indolore.

