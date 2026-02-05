Calenda attacca Salvini dopo la gaffe su Askatasuna. Il leader di Azione non perde tempo e lo prende in giro, definendo il segretario della Lega

Uno “scivolone” di Matteo Salvini sulla vicenda delle proteste per Askatasuna ha riacceso il dibattito intorno alla campagna per il referendum sulla Giustizia. A puntare il dito contro il segretario della Lega è stato il leader di Azione, Carlo Calenda, definendolo “un danno ambulante”. Il vicepremier aveva affermato che con la vittoria del Sì, i manifestanti di Torino sarebbero rimasti in carcere. Cosa ha detto Salvini su referendum e Askatasuna Calenda contro Salvini: "Una roba assurda" Cosa ha detto Calenda sull'addio di Vannacci alla Lega e a Salvini Cosa ha detto Salvini su referendum e Askatasuna Nel corso di un intervento pubblico, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture aveva sostenuto che, in caso di vittoria del Sì al referendum del 22 e 23 marzo, i manifestanti arrestati a Torino dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna sarebbero “ancora in carcere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum sulla Giustizia, Calenda sbeffeggia Salvini dopo la gaffe su Askatasuna: "Un danno ambulante"

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Durante un intervento alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affrontato temi quali violenza giovanile, condizioni carcerarie, errori giudiziari e la separazione delle carriere.

Il referendum sulla giustizia è previsto per la seconda metà di marzo, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita.

Ultime notizie su Referendum Giustizia

