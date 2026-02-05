La campagna per il referendum sulla giustizia si fa più incerta. Secondo l’ultimo sondaggio di Porta a Porta, il No sta recuperando terreno e si avvicina a una posizione che potrebbe complicare i piani dei sostenitori del Sì. Il partito di Vannacci appare ancora molto dietro, stimato all’1,6%, ma la tendenza generale sembra essere quella di una rimonta. Anche altri istituti come Only Numbers segnalano un aumento dei consensi per il No, rendendo il risultato finale ancora tutto da definire. La partita si fa più aperta e le prossime settimane

Anche Only Numbers indica una risalita del No nei sondaggi. Partita aperta per il referendum sulla giustizia ( non solo per Ixé ) anche secondo l’ultima indagine dell’Istituto di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Il 52,5% degli intervistati dichiara di essere pronto a votare Sì alla conferma della riforma costituzione sulla separazione delle carriere dei magistrati, mentre il 47,5% voterebbe No. La scorsa settimana sempre nel programma di Bruno Vespa il sondaggio (dell’Istituto Noto ) presentava i Sì al 59% e i No al 41%. Secondo l’Istituto Only Numbers, il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo, non andrà il 18,9% mentre gli indecisi sono il 45,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, come va la rimonta del No: il sondaggio di Porta a Porta. Il partito di Vannacci stimato all’1,6%

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio di Noto rivela che il sì ha ottenuto il 59%.

Argomenti discussi: Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026 - disponibilità scrutatori e presidenti di seggio; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi.

