Il Napoli dovrà aspettare ancora prima di rivedere il suo capitano in campo. Lorenzo Di Lorenzo ha subito un infortunio che richiede un intervento più lungo del previsto. I tempi di recupero si allungano e il ritorno in campo si fa più incerto. La squadra spera di riavere il giocatore al più presto, ma per ora le notizie non sono positive.

Nuovo stop pesante per il Napoli, che dovrà fare a meno del proprio capitano per diverse settimane. Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo in barella durante la sfida di campionato contro la Fiorentina, ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Nelle stesse ore, come riportato da Sky Sport, il terzino azzurro è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro, effettuato per risolvere un problema fisico preesistente. L’operazione, come comunicato dal club, è perfettamente riuscita e non inciderà sui tempi di recupero legati all’infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Recupero Di Lorenzo più lungo: intervento e tempi in salita

Approfondimenti su Di Lorenzo Recupero

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a un intervento al piede, riuscito senza problemi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Di Lorenzo Recupero

Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo: l'esito degli esami, i tempi di recupero e quando torna il capitano del Napoli.; Napoli, Di Lorenzo shock: stagione finita? Le condizioni; Fantacalcio Napoli, Di Lorenzo si è operato: cosa fare all’asta?; Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: capitano in lacrime, crociato ko.

Napoli, il Corriere dello Sport anticipa che i tempi di recupero di Di Lorenzo saranno leggermente più lunghiL’infortunio di Giovanni Di Lorenzo rappresenta uno snodo delicato della stagione del Napoli, sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo. Tutto ... dailynews24.it

Intervento Di Lorenzo, ora i tempi di recupero possono cambiare: i dettagliI tempi si allungheranno un po’ rispetto alle previsioni di 6-8 settimane per Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli è stato operato ieri per un problema pregresso al piede e ... tuttonapoli.net

Di Lorenzo, il Corriere anticipa: "Si allungano i tempi di recupero!". I dettagli facebook

Di Lorenzo, intervento riuscito. Il medico: “Ecco i dettagli ed i tempi di recupero” x.com