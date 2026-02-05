Re Sergio si mette di traverso e frena il governo. Il presidente, descritto dal

Al presidente, che per il «Corriere» è un «raffinato giurista» con la Carta nel cuore, non vanno giù le misure di Giorgia Meloni contro le violenze di piazza. Eppure gli stessi principi li ha lasciati calpestare durante la pandemia, con green pass e repressione. A quanto pare Sergio Mattarell a è preoccupato. Per la guerriglia scatenata da bande di manifestanti violenti a Torino? Per la decisione della magistratura di scarcerare alcuni dei partecipanti agli scontri? Oppure per il mancato accoglimento da parte dell’opposizione dell’offerta di varare insieme misure che assicurino agli italiani di non essere ostaggio di rapinatori, spacciatori e stupratori? Niente di tutto questo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Re Sergio scopre la libertà e frena il governo

Approfondimenti su Re Sergio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Re Sergio

Argomenti discussi: Re Sergio scopre la libertà e frena il governo.

Giovedì 12 febbraio, ore 18.00 Cine-Teatro Centrale, piazza Roma - Carbonia Proiezione del film "Antonio Zara - L'uomo che amava scavare" di Antonio Sanna e incontro con l'autore Italia 49', 2025 da un’idea di SERGIO ZARA con Antonio Zara, Giovann facebook