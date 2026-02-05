Razzismo Trump contro la Nike | Discrimina i lavoratori bianchi

La polemica tra Donald Trump e Nike si fa sempre più intensa. L’amministrazione dell’ex presidente ha aperto un’indagine ufficiale contro il colosso dell’abbigliamento sportivo, accusandolo di discriminare i lavoratori bianchi. La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale che controlla le pratiche di assunzione, ha deciso di approfondire il caso. La vicenda ha suscitato molte polemiche e accese proteste sui social e nei media.

La Equal Employment Opportunity Commission, l'agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E' la prima volta che l'agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi. L'indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall'assunzione dell'incarico lo scorso anno.

