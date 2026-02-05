Razgatlioglu | Vedermi così in basso in classifica non è facile

Toprak Razgatlioglu si trova in una posizione difficile in classifica, e non nasconde la sua delusione. Dopo cinque giorni di test a Sepang con la Yamaha MotoGP, ha affrontato due sessioni ufficiali e una serie di prove, cercando di adattarsi alla nuova categoria. Il pilota turco si presenta con la determinazione di migliorare, anche se i risultati non sono ancora quelli sperati. La sua sfida ora è tornare a essere competitivo e risalire la china.

un primo banco di prova completo per toprak razgatlioglu con la yamaha motogp a sepang: cinque giorni di attività, due sessioni ufficiali di test e una serie di valutazioni mirate a introdurre un pilota proveniente da un contesto diverso. l'obiettivo è acquisire confidenza con una categoria completamente nuova, analizzare il comportamento della moto e definire gli step necessari per l'ingresso in gara. alla chiusura della sessione, razgatlioglu ha registrato un tempo di 1'58"326, posizione non tra le migliori, ma utile come punto di partenza. il dato contrasta con quello di alex rins sull'official m1, autore di 1'57"580, ben sette decimi più rapido.

