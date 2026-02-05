Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 5 febbraio

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus. Le notizie più importanti riguardano le ultime prestazioni della squadra, i possibili acquisti di mercato e le strategie per il prosieguo del campionato. I giornali si concentrano anche su alcuni cambiamenti nello staff e sulle dichiarazioni dei protagonisti. La Juventus si prepara a affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e obiettivi chiari.

Icardi Juve, l'argentino in bianconero a zero in estate? L'indiscrezione sul futuro dell'attaccante del Galatasaray Serena non ha dubbi su Vlahovic: «Non penso che rinnoverà con la Juve. E' ancora giovane e io punterei su di lui. Ecco dove lo vedo bene» Sergio Ramos firma subito con questo club? L'annuncio chiarisce il futuro del giocatore accostato alla Juve. I dettagli Pedullà critica la Juve: «Il mercato non ha aiutato Spalletti. E' stato commesso questo errore» Zauli sull'ex Juve Iling Junior: «Un giocatore di alto livello. Ecco cosa mi aspetto da lui al Pisa. Sul suo ruolo.» Pedro Felipe al Sassuolo, Carnevali esce allo scoperto: «Abbiamo fatto un investimento.

